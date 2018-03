Viaggio a Venezia con l'acqua alta a sorpresa. Molte calli allagate e qualche disagio VIDEO

Picco di quasi 110 centimetri poco prima delle 10 di venerdì. Da diversi giorni i livelli di marea sono piuttosto alti, rispetto alla media del periodo: secondo il centro previsioni e segnalazioni del Comune, la quota media dei primi 15 giorni di marzo, 53 centimetri, è la più alta dal 1941. Le passerelle non sono state posizionate in tutti i percorsi previsti, perché il livello dell'acqua non era così alto da far scattare la copertura totale. Ciononostante, in molti hanno avuto qualche difficoltà, soprattutto coloro che non erano pronti neanche per affrontare pochi centimetri d'acqua sui masegni