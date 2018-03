Sborsa 3400 euro per 3 denti nuovi: "La clinica ne impianta 2 e chiede altri mille euro"

Avrebbe pagato in anticipo tutto l’importo richiesto per un ponte con due impianti e una corona. Quasi 3.400 euro sborsati sull’unghia (tramite un finanziamento) per un intervento che prevedeva l’inserimento in bocca di tre denti nuovi. Alla fine, però, A.M., 55 anni, dipendente Actv, a un anno e mezzo dalla prima visita si ritroverebbe con due soli denti impiantati mentre per il terzo, già pagato, la clinica a cui si è rivolto gli avrebbe chiesto altri mille euro.

Il terzo impianto non era fattibile

Motivo? Il dottore che avrebbe fatto la tac della bocca in fase preliminare non si sarebbe reso conto che il terzo impianto non sarebbe stato posizionabilee così come previsto inizialmente, per la carenza di osso. Ora il dipendente Actv si è rivolto all’Adico per chiedere assistenza di fronte a una situazione per la quale non avrebbe alcuna responsabilità. "Tutto comincia a settembre 2016 - dichiara in una nota l'associazione mestrina - quando l’uomo, dopo una visita nella clinica mestrina accetta il preventivo di 3.376,50, somma pagata anticipatamente attraverso un finanziamento per poter usufruire dello sconto del 30%. Dopo una serie di tac il dottore comincia la cura iniziando intanto da una carie. A dicembre gli vengono inseriti due impianti per l’inserimento di tre denti. A luglio, però, il dipendente Actv si è reso conto che il lavoro era stato eseguito parzialmente, proprio perché non era stato inserito un dente".

L'intervento di Adico

"Alle legittime proteste del nostro socio - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - la clinica ha dapprima risposto che quel terzo impianto non era previsto ma poi, di fronte alla fattura esibita dall’uomo, hanno detto che l’errore era stato del chirurgo che aveva fatto la tac e che non si era resi conto della carenza di osso. Per il terzo dente, dunque, gli hanno richiesto altri mille euro anche se l’errore è stato loro".