Ricoveri e decessi, gli aggiornamenti del 25 marzo sera

Nuovo bollettino di Azienda Zero: alle 17 di mercoledì 25 marzo sono 6582 le persone positive al tampone per il coronavirus in Veneto. Sono in tutto 17159 quelle in isolamento domiciliare nella regione (positivi al tampone e loro contatti). Sale ancora il numero dei morti: 16 in più rispetto a questa mattina di cui 3 in provincia di Venezia, tutti ricoverati all'ospedale dell'Angelo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Positivi e ricoverati in provincia

Nella nostra provincia sono 880 le persone contagiate (+6). Sale a 1600 il numero di infetti a Padova (+48), 1188 a Treviso (+11), 1317 a Verona (+13), 856 a Vicenza (+32), 306 a Belluno (+8) e 105 a Rovigo (+18). Sono 280 le persone ricoverate negli ospedali veneziani, 63 dei quali in terapia intensiva. Guardando agli ospedali covid, Dolo conta 85 pazienti, Villa Salus 23 e Jesolo 66.