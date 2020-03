Quasi 900 positivi in provincia, altri 2 morti all'ospedale di Dolo

Il numero dei positivi al coronavirus in Veneto continua a crescere. Secondo l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero, questa mattina alle 8, sono 6442 le persone contagiate, 17159 quelle in isolamento domiciliare. In aumento purtroppo anche il numero di decessi: sono 21 in tutto, 2 dei quali all'ospedale Covid di Dolo.

Nella nostra provincia si registrano 874 persone positive al tampone, 34 in più rispetto a ieri. A Padova i contagiati verificati sono 1552 (+137), escluso Vo', dove dopo alcuni giorni emerge un nuovo positivo (84). A Treviso sono 1177 (+75), 1304 a Verona (+68), 824 a Vicenza (+41), 298 a Belluno (+18) e 87 a Rovigo (+4). Nel solo Veneziano sono 3905 le persone in isolamento a casa (tra positivi e loro contatti).

Negli ospedali veneziani si contano 270 persone ricoverate, 61 in terapia intensiva. All'ospedale dell'Angelo di Mestre sono in tutto 69 i pazienti, al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia 22; guardando ai cosiddetti "covid hospital" ci sono 85 ricoverati a Dolo, 22 a Villa Salus e 57 a Jesolo.