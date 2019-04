Sul tram senza biglietto: aggrediscono due guardie giurate

Sono saliti a bordo del tram a piazzale Roma e, poco dopo, due guardie giurate in servizio hanno chiesto loro il biglietto. Uno dei cinque, sprovvisto del ticket, ha cominciato a inveire e un amico ha aggredito il vigilante spintonandolo e stringendogli le mani al collo. L'episodio risale a domenica sera. Erano circa le 23.30 quando il mezzo della linea T1 si è fermato appena dopo essere partito, all'altezza della questura.

Tutto è cominciato da un semplice controllo a un gruppo di cinque giovani afghani, uno dei quali si è scagliato contro la guardia giurata che, per difendersi, lo ha colpito con una testata. Il collega ha avvisato l'autista che ha fermato il mezzo in attesa dell'arrivo della polizia. Gli agenti della squadra volanti hanno identificato le persone coinvolte, che adesso decideranno se procedere a querela. Il vigilante si è fatto refertare al pronto soccorso, così come uno dei componenti del gruppo, ma entrambi ne sono usciti quasi illesi.