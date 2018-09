Aggredisce la titolare di un negozio a Chioggia: denunciato per violenza sessuale

Un uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di violenza sessuale, sabato sera, dopo l'aggressione compiuta ai danni della titolare di un negozio di bigiotteria, in Corso del Popolo a Chioggia. La Volante del commissariato è intervenuta in soccorso alla donna a alla sua dipendente, che poco prima si era trovata in balia di uomo in evidente stato di ubriachezza, che tentava di importunarla.

Il fatto

Dagli accertamenti la polizia ha verificato che l'uomo, poco prima dell’intervento degli agenti, aveva inizialmente offeso pesantemente la commessa, con epiteti volgari, scagliandosi successivamente contro la titolare dell’esercizio pubblico, accorsa per difendere la giovane dipendente. L’aggressore ha dapprima offeso la titolare, poi l'ha attaccata fisicamente, tentando anche un approccio intimo.

Nervosismo

Nel corso dell’attività di polizia l’uomo si è dimostrato da subito refrattario al controllo, manifestando un certo nervosismo e disprezzo per gli operatori intervenuti, tanto da rendersi necessario il suo accompagnamento al commissariato per gli accertamenti. Con precedenti di polizia, era stato arrestato in passato per resistenza a pubblico ufficiale. Sabato è stato denunciato dopo la ricostruzione dei fatti, possibile grazie alle dichiarazioni formalizzate dalla vittima, e quelle dei testimoni rintracciati.