L'ospedale di Chioggia rimesso "a nuovo" dopo l'acquazzone (a tempo record) | VIDEO

L'azienda sanitaria ha comunicato che, nonostante la grande quantità d'acqua caduta in pochi minuti sulla città e i conseguenti allagamenti, l'attività dell'ospedale non è mai stata interrotta. L’acquazzone ha interessato l’ingresso dell'edificio e le aree limitrofe, provocando attorno alle 13.30 di sabato un parziale allagamento. Tecnici, operatori, sanitari sono immediatamente intervenuti, riportando la situazione alla normalità in meno di un’ora. Nessuna conseguenza, quindi, né per i pazienti né per le strutture.