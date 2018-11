Nei pressi del ponte di Rialto con un coltello: inseguito e bloccato

Si è messo all'inseguimento di un uomo armato, dopo essere stato allertato da alcuni passanti che lo avevano notato in possesso di un coltello poco distante dal ponte di Rialto. La guardia giurata intervenuta ha subito lanciato l'allarme alla centrale operativa del 113, cercando di non perdere di vista l'uomo, un 32enne di nazionalità americana, vestito con felpa rossa e pantaloni neri.

Denunciato

Proprio l'americano, nella fasi concitate della fuga, ha perso per strada il coltello, poi recuperato dal vigilantes. Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno avuto ragione poco dopo del 32enne, bloccandolo e accompagnandolo in questura per gli accertamenti di rito. L'uomo è stato denunciato per il reato di possesso di armi.