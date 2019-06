Anziani e caldo: parte il piano di emergenza, i consigli utili per combattere il calore estivo

Sono 2666 gli “anziani fragili” – ben 2511 di sesso femminile – che l’Ulss 3 Serenissima sta monitorando, in collaborazione con le Amministrazioni civiche e i Medici di Base, durante l’estate in corso. La nuova “anagrafe degli anziani fragili” è stata realizzata quest’anno coinvolgendo nel progetto e nel monitoraggio dieci Comuni del territorio: al Comune di Venezia, inserito dal 2005 nel "Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute", si aggiungono quelli di Quarto d’Altino, Marcon, Dolo, Mira, Spinea, Noale, Camponogara, Chioggia, Cavarzere e Cona. «Non solo Venezia e il suo territorio comunale: l’Ulss 3 Serenissima – spiega il Direttore Generale Giuseppe Dal Ben – allarga al territorio vasto quella rete di protezione che da anni il Servizio Sanitario costruisce intorno agli anziani più fragili. Sappiamo bene che il grande caldo, specie se perdurante, può diventare responsabile di significativi aumenti della mortalità, in particolare nelle aree urbane. E allora si agisce, in rete con i Distretti, i medici di famiglia, l’emergenza-urgenza, l’assistenza domiciliare contro questo ‘rischio caldo’, e lo si fa in primo luogo mappando ed individuando i soggetti più fragili, per poterli seguire durante l’estate: l’esperienza di collaborazione al servizio degli anziani più fragili è stata collaudata negli anni scorsi nel Veneziano e viene ora allargata al resto del territorio in collaborazione con le banche dati e i servizi delle amministrazioni civiche, compatibilmente con la presenza di banche dati informatiche».

La nuova “anagrafe” e i 2666 soggetti fragili

La nuova “anagrafe degli “anziani fragili” è stata realizzata in base a criteri derivati dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida del Ministero della Salute. Per realizzarla, si è tenuto conto dei fattori che concorrono a determinare il rischio di andare incontro a patologie da ondate di calore: l’età avanzata, il sesso (maggior rischio per quello femminile), lo stato di salute, lo stato di solitudine. Sono state utilizzate come fonti dati le anagrafi comunali e l’archivio delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), contenente i ricoveri ordinari e in regime di day hospital. A queste fonti è stata agganciata l’informazione sullo stato di solitudine (numero di componenti in famiglia), fornita dai Comuni coinvolti nella rilevazione. Si è quindi analizzato il totale della “popolazione suscettibile”, cioè appunto le persone residenti over 65 anni che hanno avuto negli ultimi un ricovero anni per patologie quali insufficienza renale, malattie del fegato, disturbi delle ghiandole endocrine, malattie polmonari croniche, cardiovascolari, cerebrovascolari, disturbi psichici: nell’area dei Comuni coinvolti questa “popolazione suscettibile” ammonta a 120.915 soggetti. Infine, la “popolazione suscettibile” totale è stata stratificata in quattro fasce di rischio; è stato quindi possibile selezionare i 2666 soggetti appartenenti alle fasce di rischio “molto alta” e “alta”, 155 uomini e 2511 donne; questi soggetti, definiti “anziani fragili” sono ora i destinatari del monitoraggio e dell’intervento da parte dei Distretti socio-sanitari e dei Medici di Medicina Generale in caso di allerta. L’elenco di questi 2666 assistiti individuati come “fragili” viene inviato dall’Ulss 3 Serenissima a ciascun Distretto territoriale e a ciascun Medico di Medicina Generale i cui assistiti siano inclusi nell’elenco.

Piano Caldo: allarme e numero verde

La macchina del “Piano Caldo” è consolidata: è attiva durante tutta l’estate, ed eleva il livello di guardia in occasione delle giornate più calde. Sarà come di consueto la Regione Veneto a segnalare l’arrivo dei periodi più pericolosi, attraverso i consueti bollettini di Arpav sulla temperatura e sulla qualità dell’aria. La Regione ha inoltre attivato il numero verde 800.462.340, realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo, nonché il servizio di reperibilità al numero verde 800.900.009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della Sezione Protezione Civile.

Le buone pratiche per gli anziani (e non solo per loro). Nel quadro del “Piano Caldo 2019”, quindi, nell’area dell’Ulss 3 Serenissima 2666 “anziani fragili” vengono monitorati con grande attenzione. Nel periodo estivo, però, una particolare attenzione va rivolta a tutte le persone anziane. Ai familiari va ricordato che gli anziani sono comunque persone deboli: è importante quindi seguirli, con una visita o con una telefonata. E poiché d’estate è fondamentale la reidratazione costante, e al contrario l’anziano tende a perdere lo stimolo della sete, va verificato che gli anziani abbiano a portata di mano acqua naturale, non troppo fredda, da preferire alle bevande gassate, o dolcificate, o ghiacciate.ù

I consigli

I consigli che i medici danno all’inizio di ogni estate sono poi rivolti a tutta la popolazione, e non vanno mai dimenticati durante la stagione estiva:

evitare le pratiche sportive impegnative sotto il sole;

non svolgere attività pesanti durante le ore più calde della giornata;

rinfrescarsi, bere molto per prevenire la disidratazione;

quando si è all’aperto, portare con sé una bottiglia d’acqua

consumare pasti leggeri e frequenti con tanta frutta, verdura e qualche gelato.

Attenzione poi agli ambienti:

chiudere le tapparelle e gli scuri delle facciate della casa esposte al sole

tenere le finestre chiuse finché la temperatura esterna è elevata

aprirle alla sera e cercare di favorire le correnti d’aria

chi ha un’abitazione particolarmente calda colga ogni opportunità per restare almeno due ore in luoghi climatizzati o comunque freschi.

Non dimentichiamo infine di offrire il nostro aiuto alle persone sole, anziane o in difficoltà, che sono vicino a noi.