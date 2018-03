Cambio appalto ai bookshop dei musei civici: "Il consorzio fa piazza pulita dei lavoratori"

Un cambio d'appalto che potrebbe avere ripercussioni pesanti sui lavoratori dei bookshop dei musei civici. Si tratta di 17 addetti, spiega la Filcams Cgil, la cui occupazione è in pericolo. "Il consorzio ha comunicato che le loro competenze e professionalità non sono in linea con il livello base riconosciuto dai massimali di gara. Quindi ha iniziato una ricerca di personale". Il rischio di perdere il posto per loro si fa sempre più concreto.

Formazione

Pesante la contestazione del sindacato sul piano della formazione. "Perché il consorzio non fa investimenti per potenziare le conoscenze dei lavoratori, e sembra non avere nessuna intenzione di riqualificarli e aggiornarli?". Il confronto che si è svolto il primo marzo scorso, nella sede della Fondazione Musei civici Veneziani, è stato teso, raccontano i sindacati. Si sono incontrati iI segretario amministrativo della Fondazione, Mattia Agnetti, l'azienda uscente, Skira Editore Spa, Filcams Cgil, con Roberta Gatto, e i rappresentanti dei lavoratori. Il sindacato ha chiesto nuovamente alla direttrice del Consorzio, Natalina Costa, "la certezza della continuità lavorativa per i diciassette lavoratori in forza attualmente nei Bookshop dei Musei Civici". Ricordando che si tratta di operatori che, a ogni cambio d'appalto, subiscono duramente l'avvicendarsi dei gestori del servizio.

Rilancio dei punti vendita

Al sindacato appare chiaro come "il Consorzio abbia dimostrato fin da subito l'intenzione di rivalutare e rilanciare i punti vendita museali, declamando investimenti su mobilio, illuminazione", ricalcando, spiega Filcams, quanto a suo tempo manifestato da ogni gestore succeduto nel tempo.

"Ma le buone intenzioni vengono meno, quando si tratta di farsi carico delle maestranze impiegate oggi, come negli ultimi vent'anni in questi bookshop".