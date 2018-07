Passano le ore ma di Gianfranco nessuna traccia. La sua barca si è spiaggiata al Lido

Nonostante mezza città si sia mobilitata, non ci sono ancora notizie di Gianfranco Bullo, 49enne veneziano uscito in barca giovedì mattina e più tornato a casa. I famigliari hanno lanciato un accorato appello, chiedendo a chiunque possa avere notizie di rivolgersi a loro o alle forze dell'ordine. L'imbarcazione, un Coronet 21, è stata individuata all'altezza della diga di San Nicoletto, lato mare. Era spiaggiata senza nessuno all'interno.

Forze dell'ordine al lavoro

Sul posto si sono portati i carabinieri, oltre che la capitaneria di porto. Nel pomeriggio, poi, è stato attivato il protocollo di ricerca persone scomparse, coordinato dalla Prefettura: è stato alzato "Drago 81", l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha perlustrato l'area finché le condizioni meteo (c'era un esteso fronte di maltempo in arrivo) non l'hanno consentito.

Tam tam sui social network

In migliaia hanno condiviso su Facebook la foto dello scomparso, ma alle 18 di venerdì nessuna novità: l'uomo, di professione tassista, è uscito di casa senza cellulari e non avrebbe destinazioni abituali. Non avrebbe portato con sé nemmeno l'attrezzatura da pesca. Una nota di rintraccio è stata diramata a tutte le forze dell'ordine, in costante contatto con i famigliari.