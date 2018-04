Appello al popolo del web per trovare Francesca: "Nessuna sua traccia dal 10 aprile"

L'appello ha fatto capolino su centinaia di bacheche in queste ore e in tanti si stanno interessando alla scomparsa di Francesca Boni, 44enne veneziana di cui dal 10 aprile scorso si sono perse le tracce. Le forze dell'ordine, a conoscenza della vicenda, stanno monitorando la situazione in cerca di elementi che possano far luce sui motivi per cui la donna, di origini veronesi, non dia più notizie di sé.

Appello su Facebook

Ad appellarsi al popolo del web è stata la sorella, sottolineando come l'ultimo segnale del cellulare di Francesca Boni sia giunto dalla zona di Palazzo Balbi il 10 aprile scorso appunto. Dopodiché più nulla. Le forze dell'ordine indagano a 360 gradi, anche se allo stato l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella di un possibile allontanamento volontario. Ci sarebbe stato qualche breve contatto con qualche parente fino alla settimana scorsa, ma gli accertamenti sono in corso.