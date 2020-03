Noale contro la paura, il sindaco: «Con prudenza continuiamo a vivere la nostra città» VIDEO

Dalle nostri torri respingeremo anche questo nemico. Con il sorriso

Foto di Officina 1.4

C’erano il pasticciere, il ristoratore con 50 anni di storia e quello più giovane, lo chef del bistrot, il mastro birraio, il farmacista, il gelatiere, le negozianti di abbigliamento, l’ottico, il presidente della Pro Loco Enrico Scotton e il sindaco Patrizia Andreotti. Tutti uniti attorno al monumento all’eroe Pietro Fortunato Calvi, luogo identitario di Noale. Un brindisi per lanciare un messaggio di speranza. «Rispettare le norme è fondamentale - ha ricordato il sindaco - ma questo non ci vieta di mantenere alcune nostre abitudini, continuare a vivere frequentando le nostre piazze. Per vincere l’emergenza serve anche mantenere il sorriso». Per il presidente della Pro Loco «la nostra città, che ha oltre mille anni di storia, ha passato momenti ed epidemie ancor più difficili. Impariamo dal passato che tutto passa, stringiamo i denti ma non perdiamo la speranza».