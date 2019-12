Campo da calcio di Ca’ Emiliani: 300 mila euro per i lavori

La giunta comunale ha dato l'ok allo stanziamento di 300 mila euro per ammodernare e rendere efficiente il campo da calcio di Ca’ Emiliani a Marghera. Il progetto definitivo prevede l'ampliamento e la ristrutturazione del corpo spogliatoi annessi al campo da calcio con interventi di adeguamento alle normative sportive e la sistemazione degli spazi per gli spettatori. Il progetto complessivo prevede anche la sistemazione della zona esterna adibita a parcheggio.

Lo sport e gli impianti

«Si tratta - commenta Zaccariotto - di un intervento per adeguare alle normative vigenti l’intero complesso sportivo con un intervento globale per regolarizzare gli spazi esistenti e confermare l’attuale funzione di un impianto sportivo agonistico all’aperto per le attività ufficiali di gioco del calcio a 11 per l’attività dilettantistica. Anche questo intervento rientra quindi in quel piano per lo sport voluto dal sindaco Brugnaro, in qualità di assessore allo Sport, che ci ha portato a investire oltre 20 milioni di euro nella manutenzione, nel ripristino e nella realizzazione di impianti sportivi del territorio».