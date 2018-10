Ricercata in ambito internazionale per truffa, trovata in un b&b in centro storico

Le indagini dei poliziotti del commissariato di polizia di Venezia sono iniziate venerdì all'alba, dopo un alert scattato nei confronti di V.S.J.M., cittadina messicana di 45 anni, che alloggiava in un Bed & Breakfast in centro storico. La donna, da interrogazione Interpol, era ricercata in ambito internazionale per truffa, reato punito dal codice penale messicano con la pena di 9 anni di carcere.

Il contratto

La persona ricercata, in qualità di architetto, avrebbe stipulato in Messico un contratto milionario per la costruzione di una casa, disconoscendo il patto dopo qualche mese. Gli agenti del commissariato di San Marco, dopo gli accertamenti e l'identificazione della donna, hanno eseguito il mandato di arresto internazionale in attesa dell’estradizione.

Arresto a Mestre

Un altro controllo del territorio dei poliziotti del commissariato di Mestre ha consentito, venerdì in via Ciardi, il sequestro di 2 grammi di hashish e di una patente di guida slovacca falsa a un cittadino tunisino 35enne, denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente e uso di atto falso. Gli agenti hanno poi arrestato un cittadino marocchino di anni 47, residente a Mestre, domiciliato in un dormitorio a Venezia in zona Arsenale, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Giovedì pomeriggio al parco della Bissuola, la polizia con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova ha sequestrato 97 grammi di marijuana, trovata ben celata tra i cespugli del parco.