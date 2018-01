Doveva già essere in carcere: individuato e fermato a Porto Marghera dalla polfer

Doveva già essere in carcere a scontare la pena di un anno per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, ma il 44enne, pregiudicato, residente in provincia di Venezia, è stato fermato dalla polizia ferroviaria, mentre si trovava in libertà, giovedì pomeriggio a Porto Marghera.

Breve viaggio in treno

Gli agenti che da alcuni giorni lo stavano ricercando tra le stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia, avevano ricevuto la segnalazione della sua possibile presenza nel territorio, ma il ricercato, probabilmente insospettito dalla presenza degli agenti, nel tentativo di far perdere le proprie tracce è salito su un treno diretto a Venezia.

Identificato a Porto Marghera

Su tutti i treni circolanti in qualla fascia oraria sono scattati i controlli, con attenzione particolare ai passeggeri in discesa nelle stazioni di Venezia. Poco dopo un agente della polizia penitenziaria, anch’egli informato della presenza del 44enne dagli agenti che stavano procedendo alle ricerche, ha riferito ai colleghi di aver visto il ricercato scendere da un convoglio nella stazione di Porto Marghera. Una pattuglia si è prontamente diretta sul posto, ha intercettato il latitante, e dopo averne accertato l’identità, lo ha dichiarato in arresto accompagnandolo alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia.