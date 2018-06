Tenta di rubare flaconi di crema per il viso e spintona una guardia: arrestato per rapina

Scoperto mentre tenta di rubare 3 confezioni di crema per il viso, per evitare guai spintona la guardia giurata e finisce in manette. Pomeriggio da dimenticare quello di venerdì per un 27enne di nazionalità italiana arrestato per rapina impropria dalla polizia nel centro commerciale Panorama di Marghera. Fin da subito il suo comportamento ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza: uno di questi ha iniziato a seguire con lo sguardo il giovane che, dopo aver controllato gli scaffali del reparto profumeria, si è chiuso in un camerino.

Scoperto in azione

A quel punto l'uomo in divisa ha deciso di controllare, vedendo dall'esterno (il ladro non ha avuto l'accortezza di chiudere bene la tenda) che il sospetto stava nascondendo in un borsello i prodotti. A quel punto è bastato attendere che arrivasse alle casse per far scattare l'allarme antitaccheggio: il 27enne, preso alla sprovvista, ha reagito con violenza mettendo le mani addosso alla guardia giurata, aiutata da un collega che ha definitivamente bloccato il malintenzionato.

Intervento della polizia

Dopo pochi minuti sono giunti anche i poliziotti, che hanno arrestato l'intruso per rapina impropria. La merce è stata recuperata e restituita. Il giudice sabato mattina al termine della direttissima ha disposto per il 27enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, già destinatario di una condanna per furto aggravato, la misura degli arresti domiciliari da scontare nella residenza della madre.