Preso a Mestre un pusher ricercato per spaccio tra il Friuli e il Veneto

È stato catturato ieri sera a Mestre, in via Piave, un 22enne su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga. Il giovane era coinvolto in un'operazione che, il 22 maggio, aveva portato i carabinieri del Friuli a smantellare un'organizzazione dedita al traffico di eroina e cocaina tra Pordenone, Treviso, Venezia e Rovigo: in quell'occasione erano state arrestate 5 persone e seqestrati quantitativi di cocaina, eroina, mdma, metadone e sostanze psicotrope. Tra i destinatari dell’ordinanza c'era anche il 22 enne in questione, il nigeriano Courage Ejobomensele, che però si era reso irreperibile e da allora risultava ricercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della stazione di Aviano (Pordenone), dopo quasi due mesi di ricerche tra Padova e Mestre, lo hanno localizzato ieri sera: era in compagnia di altri cinque connazionali e, pur indossando la mascherina, è stato riconosciuto dai carabinieri (che già lo avevano arrestato in passato). Con questo arresto sono stati raggiunti tutti i destinatari del provvedimento del gip.