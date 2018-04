Atti osceni all’uscita degli studenti da scuola, ultrasessantenne portato via dai carabinieri

Un cittadino italiano ultrasessantenne, residente a Portogruaro, è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi, dopo che alcuni cittadini ne avevano segnalato la presenza alle forze dell'ordine, vicino a una scuola, intento a masturbarsi in orario di uscita degli alunni.

Appostamenti dei carabinieri

Lo avevano visto seduto sulle panchine adiacenti alcuni istituti, intento a compiere atti osceni. Da queste denunce sono iniziati diversi appostamenti dei carabinieri che, dopo qualche giorno di paziente lavoro, lo hanno acciuffato. L'uomo, con precedenti specifici, alla vista dei militari ha cercato di nascondersi ma è stato fermato e condotto in caserma. Identificato, è stato poi denunciato per atti osceni in luogo pubblico.