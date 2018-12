Ai domiciliari Statuto, proprietario del Danieli

Arrestato Giuseppe Statuto, proprietario dell'hotel Danieli di Venezia, con lui il suo collaboratore Massimo Negrini, entrambi ritenuti responsabili della bancarotta fraudolenta della Brera S.r.l. Per loro sono scattati i domiciliari, così come disposto dal gip del Tribunale di Roma. Dagli approfondimenti investigativi è emerso che gli arrestati hanno distratto dal patrimonio della fallita "Brera" oltre 8 milioni di euro, relativi a un credito vantato verso la società controllante, la "Michele Amari S.r.l.", trasferendolo fittiziamente a due società con sede in Lussemburgo appartenenti allo stesso gruppo e rendendolo "di fatto irrecuperabile".

Condotta non occasionale

«Questa condotta non è stata occasionale o sporadica - sottolinea il Gip - in quanto rientrante in un più ampio disegno attuato dagli indagati mediante la "creazione di società a mero scopo speculativo». Di origine casertana, Statuto è noto alle cronache per vicende che lo hanno visto protagonista per alcune iniziative speculative, soprattutto nel settore immobiliare. A fronte della crisi del comparto, il gruppo Statuto - cui fanno capo centinaia di imprese - ha orientato il proprio business, nel tempo, verso la gestione di alberghi di lusso nelle città di Venezia, Milano e Taormina.

Documentazione occultata

I fatti contestati a Statuto e Negrini - i quali, allo scopo di impedire agli investigatori di risalire alle proprie responsabilità, hanno occultato parte della documentazione contabile - hanno provocato il dissesto e il successivo fallimento della "Brera", dichiarato nel 2016, con un passivo pari a oltre 32 milioni di euro, gran parte dei quali nei confronti del Fisco.