Furti nelle aziende e rapine negli uffici postali: banda smantellata, 11 indagati

I loro obiettivi erano i negozi e gli uffici postali. A volte entravano in azione di notte, commettendo furti e altre, invece, commettevano rapine. I carabinieri di Lamezia Terme hanno sgominato una banda composta da quattro italiani e sette romeni che oggi all'alba sono stati arrestati tra Lamezia Terme, Cosenza, Corigliano, Seminara, Catania e Venezia. Uno degli indagati, infatti, è Ion Parus, 24enne di origine moldava che vive a Spinea. Si tratta di due distinti gruppi criminali.

Le rapine

L'indagine è cominciata dopo una rapina commessa il 21 aprile 2018 nell'ufficio postale di Lamezia Terme. Il secondo colpo, avvenuto il 17 dicembre successivo in un'azienda edile di Falerna, ha portato gli investigatori a individuare un collegamento tra i due episodi. In particolare, l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza ha fatto emergere un legame e ha portato i carabinieri a individuare alcuni sospettati. Ne sono seguiti pedinamenti, intercettazioni ed esami del traffico telefonico che hanno permesso di chiudere il cerchio su un primo gruppo, composto da quattro italiani che agivano tra la Sicilia e la Calabria ed erano specializzati in rapine agli uffici postali.

I furti

Parallelamente è stata documentata l’esistenza di una seconda banda, formata da sette soggetti uomini originari dell'Europa dell'est, due dei quali al momento si trovano all'estero, che operavano in Calabria e si dedicavano alle cosiddette spaccate. Nel complesso, i carabinieri hanno attribuito alle due bande due rapine nell'ufficio postale di Lamezia Terme e una sventata nella filiale di Reggio Calabria, una rapina in una ditta edile di Catanzaro dove i banditi, per fuggire, hanno speronato l'auto di una guardia giurata, un furto in un negozio di Cosenza e uno sempre a Cosenza al deposito dei mezzi Anas.

