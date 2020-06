Sette chili di marijuana: tre arresti

Lo scambio, inizialmente, è avvenuto senza problemi. Pensavano di averla fatta franca due veneziani e un rodigino, ma i carabinieri ad un certo punto li hanno interrotti. Tre arresti e sette chili di marijuana: è questo il bilancio di un'operazione conclusa martedì sera dai militari della compagnia di Adria, che hanno ammanettato due italiani e un albanese di 38 e 50 anni. I tre sono stati fermati e perquisiti subito dopo lo scambio.

Nelle stesse ore, a Mestre, la polizia locale ha arrestato per spaccio un cittadino di nazionalità tunisina di 22 anni e denunciato un giovane di 24 anni di nazionalità albanese. Il primo, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi della droga che aveva con sé nascondendola in una recinzione di tela verde plastificata di viale Stazione. Il giovane è stato subito bloccato: a "Lapo", l'unità cinofila, sono bastati pochi secondi per individuare il pacchetto di fazzoletti in cui erano nascoste una quarantina di dosi di cocaina pronte per essere vendute. Mercoledì mattina il giudice ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di dimora nel Comune di Venezia in attesa della prima udienza del processo prevista per il 10 luglio.

I controlli della polizia lucale hanno portato anche a una denuncia, sempre per spaccio: nei guai è finito un 24enne di nazionalità albanese che si trovava in via Dante. Anche lui ha tentato di fuggire in un vicino hotel nascondendosi nella sua camera. All'interno della stanza sono stati trovati un sasso di cocaina, una modica quantità di marijuana, un bilancino di precisione e mille euro in contanti in banconote di piccolo taglio.