Assalto con pistola alla sala slot di Mirano: 4 in manette

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2018 due banditi entrarono a volto coperto nella sala giochi VLT Imperial di Mirano, minacciarono con una pistola e un piede di porco la dipendente in servizio in quel momento e si impossessarono di 400 euro dal registratore di cassa, oltre che di un barattolo utilizzato per le mance. Una volta arraffato il bottino, si dileguarono facendo perdere le tracce. Al termine delle indagini, nei giorni scorsi i militari dell'Arma di Mestre e di Mirano, supportati dalla squadra mobile della questura di Padova, hanno stretto le manette ai polsi a 4 persone, in esecuzione dell'ordinanza di misure cautelari emessa dal gip di Venezia.

I 4 arrestati

Le due menti della banda sono due italiani, il 48enne Ivan Giantin, ex mala del Brenta, e il 44enne Giuseppe Mion. In arresto anche gli altri due componenti del quartetto, l'albanese Alban Shera di 23 anni e il tunisino Kheireddine Charfeddine di 29. Nello specifico, Giantin e Shera hanno fatto irruzione nella sala slot, mentre Mion, che già aveva effettuato i sopralluoghi del caso nei giorni precedenti, ha fatto da staffetta e palo ai complici durante l'esecuzione del colpo. I due italiani e l'albanese sono stati condotti in carcere a Padova per l'uso di armi durante la rapina e in virtù dei propri precedenti penali. Il tunisino Charfeddine, invece, è stato ristretto ai domiciliari: incensurato, nel corso della rapina avrebbe solo guidato l'auto impiegata per la staffetta.

Ex mala

Tra gli arresti spicca la figura di Giantin. Ex mala del Brenta, era stato scarcerato due anni fa dopo 16 anni di detenzione per una lunga serie di reati. Nel suo curriculum anche l'agguato a colpi di kalashnikov ai carabinieri di Ferrara nella notte del 3 marzo 2001: nella circostanza non morì nessuno, ma un militare perse l'uso di un occhio.