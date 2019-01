Cerca di sfuggire alla polizia, pusher fermato con contanti e cocaina

Si guardava sempre intorno, come se volesse accertarsi che nessuno lo stesse seguendo. G.M., 21enne albanese, non aveva guardato bene però, perchè dietro di lui c'era una pattuglia del Nop della questura di Venezia che lo ha notato. E quando ha capito di essere stato scoperto, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi ma è stato fermato.

Quando lo hanno bloccato, ieri sera in Calle Saffa a Venezia, gli agenti hanno capito che i loro sospetti erano fondati. Il giovane, che ha diversi precedenti per detenzione e spaccio, con lui aveva un involucro termosaldato con all'interno 13 dosi di cocaina, per un totale di 5,42 grammi, 547 euro in contanti e un cellulare senza scheda sim. Il ragazzo è stato arrestato e questa mattina il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo.