Malmena due giovani e cerca di investirli, poi scatta l'inseguimento: arrestato

Prima ha aggredito due giovani, poi ha cercato di investirli. Alla vista dei carabinieri, ha premuto l'acceleratore e ha dato vita a un inseguimento durante il quale ha sfiorato i 200 chilometri orari. E' finito con le manette il pomeriggio di follia di E.B., 51enne che abita nel Portogruarese e che ha seminato il panico tra gruaro e Concordia Sagittaria.

La segnalazione al 112 è arrivata dalle vittime dell'aggressione. I militari dell'Arma, al loro arrivo hanno cercato di fermare l'uomo, che aveva alzato un po' troppo il gomito, ma lui è sfrecciato via al volante del suo suv. L'inseguimento è durato circa quattro chilometri, fino a Teson di Concordia, dove i carabinieri sono riusciti a fermare il 51enne che aveva più volte rischiato un incidente.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni. I due ragazzi sono stati medicati. Fortunatamente se la sono cavata solo con un grande spavento. E.B. adesso è agli arresti domiciliari.