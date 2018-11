Costringe la ex a tornare con lui sotto la minaccia di una pistola: arrestato

Ha raggiunto la sua ex compagna a Stra, a casa di amici, e le ha puntato addosso una pistola. Pretendeva che tornasse con lui ed è riuscito, sotto la minaccia dell'arma, a convincerla. La coppia di conoscenti, però, ha chiamato aiuto e poche ore dopo i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato, liberando la donna dall'incubo. L'uomo, J.M., 29enne albanese residente in provincia di Varese, è stato fermato la scorsa notte all'interno di un b&b di Mogliano Veneto, dove soggiornava insieme a un connazionale di 24 anni.

I due qualche ora prima si erano presentati, insieme, a casa degli amici della donna, di origini romene. Il 29enne impugnava una semiautomatica calibro 7.65 risultata rubata lo scorso gennaio in provincia di Vicenza. Mentre il complice è stato denunciato, J.M. stamattina è comparso davanti al giudice che lo ha condannato a due anni di reclusione. Sono in corso, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, ulteriori indagini per approfondire l'episodio, che potrebbe essere legato al mondo della prostituzione. La donna, infatti, sarebbe una prostituta.