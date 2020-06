Sorpreso con la cocaina a Rialto, spacciatore in manette

L'hanno fermato nel cuore della notte tra sabato e domenica, mentre si aggirava in modo sospetto nei pressi di Rialto. L'uomo, un 31enne di origine kosovara da poco domiciliato a Venezia, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi, nonché 50 euro, possibile provento dell'attività illecita di spaccio. I carabinieri di San Marco guidati dal luogotenente Luca Fiorani e coordinati dal maggiore Savino Capodivento, a quel punto, gli hanno stretto le manette ai polsi.

Spacciatore in arresto

Il controllo è proseguito anche nell'abitazione dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato altri 6 grammi di cocaina e marijuana, oltre a un bilancino di precisione per suddividere le dosi. La droga, sul mercato, avrebbe generato un giro d'affari di circa 1500 euro. Per il 31enne, dopo l'arresto, sono scattati i domiciliari su disposizione del pm Stefano Buccini, in attesa del processo per direttissima.