Eroina e cocaina pronte per essere spacciate al parco: 22enne in manette

Si aggirava con fare sospetto in prossimità del Parco Benjamin di via Brusade a San Donà di Piave. Per questo motivo i militari del Norm hanno deciso di fare un controllo di rito. L'uomo, E.S., 22enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con sé aveva 15 dosi di eroina e 9 di cocaina.

Sorpreso con eroina e cocaina nelle tasche

Il giovane, incensurato e senza fissa dimora, nascondeva la droga, per un totale di circa 19 grammi, nelle tasche dei pantaloni. Per lui sono scattate le manette. L'autorità giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto la detenzione nelle celle di sicurezza della caserma dell'Arma di San Donà in attessa del processo per direttissima.