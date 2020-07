Pizzicato dal cane antidroga finisce ai domiciliari

Lo arrestano fuori da un locale notturno di Bibione per spaccio. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Bloccato dai carabinieri un 52enne di Fossalta di Portogruaro pizzicato dal cane antidroga Konan in flagranza di reato di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai domiciliari

L'uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di diverse dosi di marjuana pronte per la vendita: ne aveva addosso e anche in macchina: in totale i militari dell'Arma gli hanno sotratto 250 grammi di marijuana suddivisa in 36 dosi. I controlli in serata erano iniziati nell'ambito di un servizio di controllo coordinato dei carabinieri con il nucleo dell'ispettorato del lavoro e della polizia locale dell’unione dei Comuni di San Michele e Fossalta di Portogruaro. Il 52enne è stato arrestato e messo ai domiciliari nella propria abitazione.