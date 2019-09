Minacce e seicento messaggi in tre giorni alla sua ex: stalker arrestato

Sono stati insieme solo qualche mese, ma quando lei ha deciso di troncare la relazione lui ha perso il controllo. A distanza di tempo, non si è mai arreso alla fine di quella storia. Ha cominciato con le telefonate, gli sms, fino ad arrivare alle minacce e a presentarsi sotto casa sua. In tre giorni è arrivato a mandarle addirittura 600 messaggi. Una situazione diventata ormai intollerabile per una 30enne originaria di Padova ma residente a Pianiga, tanto da sporgere denuncia ai carabinieri la settimana scorsa.

L'ex fidanzato, un 23enne di Favaro Veneto, non è nuovo a questi episodi. Dalle verifiche fatte al momento della segnalazione, i carabinieri della tenenza di Dolo hanno scoperto subito che il giovane in passato era già stato arrestato per atti persecutori nei confronti di un'altra donna. Sabato notte è finito di nuovo in manette. In treno ha raggiunto Pianiga e, dopo aver percorso tre chilometri a piedi, si è presentato davanti casa della ex, che in quel momento stava rientrando in macchina. Terrorizzata, lei ha chiamato i militari che lo hanno arrestato. Questa mattina il gip ha convalidato l'arresto del 24enne, che adesso è in carcere.