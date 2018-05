"Il tablet l'ho preso, ma solo per restituirlo". Passano i mesi, autista di bus denunciato

Quel tablet si trovava a bordo dell'autobus, su questo non ci sono dubbi. Sul fatto poi che le sim dell'autista siano finite nell'apparecchio elettronico, qui le versioni divergono. Un autista di un pullman di una compagnia low cost è stato denunciato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Mestre per furto dopo che nel settembre dello scorso anno una giovane italiana aveva denunciato alla polizia di essere stata derubata del proprio tablet al termine di un viaggio su bus iniziato da La Spezia e concluso a Venezia.

Convocazione e denuncia

Le indagini si sono concluse mercoledì, quando è scattata la denuncia. Le forze dell'ordine sono risaliti al sospetto attraverso il controllo del traffico telefonico del tablet, acquisendo anche il codice Imei. E' stato a quel punto che si è scoperto che non solo il marchingegno era ancora in uso, ma anche che le sim inserite erano proprio quelle di uno degli autisti che aveva guidato durante il viaggio che si è concluso con la razzia.

"Dovevo restituirlo"

Convocato, l'uomo, 55enne, avrebbe spiegato di essersi imbattuto per caso nel tablet, che si trovava tra i sedili del bus. A bordo non ci sarebbe stato più nessuno. Dopodiché la decisione di portarlo in sede per la riconsegna: "Il responsabile mi ha incaricato di occuparmi personalmente della faccenda - ha spiegato l'autista - ha considerato che conoscevo le fattezze della donna". Insomma, secondo lui non ci sarebbe stato alcun furto e le sim sarebbero state inserite con il solo obiettivo di rintracciare la legittima proprietaria. Un racconto non creduto dai poliziotti, visto che il tablet sarebbe stato utilizzato per mesi: alla fine il 55enne è stato segnalato alla magistratura per furto.