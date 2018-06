Rischio frontale in Tangenziale di Mestre: auto "sbaglia verso" e corre contromano

C'è chi ha parlato di una Panda grigia, chi invece di una Toyota Yaris. Fatto sta che le segnalazioni - diverse - erano tutte concordanti su un punto: verso le 8.20 di domenica un automobilista ha completamente sbagliato immissione e ha percorso un tratto della Tangenziale di Mestre contromano.

Minuti di preoccupazione

Gli "avvistamenti" tra l'uscita della Miranese e la barriera di Villabona, in direzione Milano: il veicolo grigio come nulla fosse stava transitando in corsia di sorpasso, rischiando un frontale con i mezzi che percorrevano l'A57 in senso di marcia corretto. Il fuori programma è durato pochi minuti, con ogni probabilità il conducente deve essersi accorto di essere incappato in un errore e deve essere uscito dall'arteria extraurbana prima di essere fermato dalla polizia stradale, che ha inviato più pattuglie a controllare la situazione sia in carreggiata Est, sia in carreggiata Ovest della Tangenziale. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza Cav, la società che gestisce la tratta, per capire cosa sia accaduto.