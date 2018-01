"Sto cercando parcheggio": l'automobilista si ritrova all'imbarcadero di Piazzale Roma

Certo non è la prima volta che accade e con ogni probabilità non sarà nemmeno l'ultima. Ennesimo automobilista disattento a Venezia che, per cercare parcheggio, nel primo pomeriggio di mercoledì si è avventurato con il suo veicolo lungo la fondamenta fino ad arrestare la propria corsa all'altezza dell'imbarcadero Actv a fianco del ponte della Costituzione. È stato lì che gli agenti della polizia locale in servizio nel terminal automobilistico sono intervenuti e hanno intimato l'Alt al conducente, mestrino, che è passato sotto al ponte di Calatrava scendendo dalla rampa delle ambulanze di fondamenta Santa Chiara.

"Targa italiana"

A chi ha assistito alla scena il conducente è apparso piuttosto stranito, forse in stato confusionale. In un secondo momento è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo: "Ha parlato una decina di minuti con gli uomini in divisa - racconta un barista - ho continuato a lavorare e quando mi sono voltato di nuovo l'auto non c'era già più". Oramai i commercianti della zona non si stupiscono nemmeno più: l'elenco di auto finite sui masegni si allunga ulteriormente, se non altro evidentemente per un problema di segnaletica di divieto mancante. "Ma dov’è la sicurezza? - si chiede qualcuno sui social, commentando la foto - Se fosse stato un terrorista poteva fare quello che voleva".