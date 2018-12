Eseguita l'autopsia: Silvano Forza è morto per un infarto

Silvano Forza, il 79enne che sabato sera è morto a Cavarzere dopo essere stato aggredito da un conoscente, ha avuto un infarto. A confermarlo, l’autopsia che è stata eseguita martedì pomeriggio. Dall’esame non sono emerse lesioni interne compatibili con i colpi subiti dalla vittima durante l’aggressione.

La vicenda si è consumata intorno alle 20.30 all’esterno di un bar trattoria. Forza, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe discusso con un 58enne che aveva alzato un po’ troppo il gomito e che lo ha aggredito a suon di pugni. La vittima si è rialzata e ha chiamato il 112 ma, proprio mentre era al telefono, è crollata. I militari, intervenuti poco dopo, hanno denunciato l’aggressore che, nel frattempo, era tornato a casa.

L’uomo è indagato per omicidio preterintenzionale ma non è ancora stato stabilito un nesso di causalità tra l’aggressione e la morte del 79enne. Dall’esame autoptico il medico legale non ha riscontrato lesioni interne attribuibili ai colpi subiti da Forza e i graffi che aveva al volto se li è provocati cadendo a terra mentre chiamava il 112. Ulteriori esami al cuore potranno aiutare gli investigatori a stabilire se il malore fatale sia stato provocato dalla concitazione del momento.