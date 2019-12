Un bambino sparito dopo scuola è stato ritrovato dopo ore di ricerche

Si sono concluse con successo le ricerche di un bambino che frequenta una scuola primaria di Mestre e che ieri, 6 dicembre, al termine delle lezioni, si è allontanato da solo prima che la madre arrivasse a prenderlo. La donna, non trovandolo, si è preoccupata e ha dato l’allarme al 113. Subito sono state attivate le ricerche e la notizia è stata diramata a tutte le pattuglie sul territorio.

Trovato alla stazione

Ci sono volute diverse ore: la svolta è avvenuta verso le 18.30, quando dei passanti, alla stazione di Venezia Santa Lucia, hanno notato la presenza di un bambino che girovagava da solo, con aria spaesata e confusa, in prossimità del binario 9. A raccogliere la segnalazione per primo è stata una guardia giurata, la quale ha avvertito gli agenti della polfer. I poliziotti hanno rintracciato il bimbo e, dopo averlo rassicurato, lo hanno affidato agli uomini delle volanti che lo hanno accompagnato in questura, dove il piccolo ha finalmente incontrato la mamma.