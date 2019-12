Pregiudicati e consumo smodato di alcolici, bar chiuso per una settimana

Sette giorni di chiusura per il bar «Al Cavalcavia» di via Roma a Spinea, dopo che i carabinieri in più occasioni hanno accertato «la presenza di pregiudicati e balordi, dediti al consumo smodato di bevande alcoliche e che avevano tenuto il locale come luogo di aggregazione».

Il provvedimento di sospensione firmato dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto è stato notificato questa mattina dai militari della stazione di Spinea. Più volte le forze dell'ordine sono dovute intervenire per liti e altre segnalazioni nel locale.