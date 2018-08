Barca semiaffondata nel naviglio del Brenta, pompieri sul posto

Una barca è affondata durante la notte nel naviglio del Brenta, nel centro di Stra, nei pressi di Villa Foscarini. I vigili del fuoco sono intervenuti martedì mattina per verificare eventuali problemi di tipo ambientale, e in particolare arginare uno sversamento di olio in atto (l'entità è in via di accertamento).

Il battello fa parte di una compagnia di navigazione che organizza tour in barca lungo il corso d'acqua, e nella serata di ieri risultava regolamente ormeggiato ai pali del pontile. Verifiche sono in corso anche per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, ma con ogni probabilità l'incidente è legato a un qualche tipo di guasto verificatosi sullo scafo. Le operazioni di recupero dell'unità sono iniziate più tardi, nel tardo pomeriggio di martedì.