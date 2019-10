Barca finisce in secca, volo dell'elicottero per mettere in salvo 4 persone

Quattro persone bloccate in una barca, finita in secca per la bassa marea a Dogaletto di Mira, nel tardo pomeriggio di domenica, sono state messe in salvo grazie all'elicottero dei vigili del fuoco.

Messi in salvo

I pompieri, intervenuti con un'autopompa lagunare, hanno individuato i malcapitati ma, constatata l'impossibilità di raggiungerli, hanno fatto intervenire il mezzo, Drago 71. Un elisoccoritore è stato verricellato sull'imbarcazione e dopo aver imbragato le quattro persone le ha fatte issare a bordo dell'elicottero. Tutte trasportate nella sede dei vigili del fuoco di Mestre in buone condizioni. La barca è stata ancorata e domani sarà recuperata dai proprietari.