Barchino rovesciato nel canale della Giudecca, tre persone in salvo

Verso le 4 di stamattina, martedì 7 luglio, il personale di un vaporetto Actv ha avvistato un barchino capovolto nell'acqua lungo il canale della Giudecca, all'altezza di Sacca Fisola, e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono messi alla ricerca delle persone che erano a bordo del barchino: le hanno individuate in breve tempo, due donne e un uomo che erano riusciti a raggiungere a nuoto la riva.

I tre naufraghi sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 e portati in pronto soccorso per dei controlli. Sul punto del rovesciamento sono arrivate anche le pattuglie della capitaneria di porto e dei carabinieri. Questa mattina si valuterà il recupero dell’imbarcazione affondata.