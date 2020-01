Satura l'appartamento di gas e si barrica in casa minacciando di far saltare tutto in aria

Un uomo di 40 anni, di Chioggia, si è barricato in casa e ha minacciato di far esplodere l'appartamento. Solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio. Gli agenti lo hanno bloccato e hanno messo in sicurezza l'abitazione.

L'episodio si è verificato lunedì. A lanciare l'allarme è stata la madre dell'uomo, che si è presentata al commissariato della città clodiense e ha raccontato che il figlio si era chiuso in casa, aveva saturato l'ambiente aprendo il gas e teneva in mano degli accendini. I poliziotti non hanno perso neanche un minuto. Hanno raggiunto subito l'appartamento e hanno fermato il 40enne.