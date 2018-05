Black out sul più bello: pienone per Ascensione e bersaglieri, ma hotel bloccati

"E' mancanza di rispetto per chi lavora". Parole di fuoco quelle di Alberto Maschio, presidente Aja, che prende le difese dei suoi colleghi albergatori jesolani alle prese venerdì con diversi problemi a causa di un black out che starebbe interessando soprattutto le zone di piazza Aurora e piazza Torino, dove sarebbe mancata completamente la corrente. Non ci voleva, visto che in questi giorni con il weekend dell'Ascensione e con il raduno nazionale dei Bersaglieri a San Donà la bella stagione sta entrando nel vivo.

Alberghi e ristoranti bloccati

Le strutture ricettive colpite dal problema sarebbero andate in difficoltà nell'effettuare le operazioni di check-in e alcune aree di ristorazione sarebbero state costrette a tenere le attrezzature spente. “Una cosa inconcepibile che tutto questo succeda a Jesolo, una città che vive di turismo, e in un periodo di grande affluenza per l’Ascensione e per il raduno dei bersaglieri - rimarca Maschio - Come inconcepibile che non si provveda almeno con una soluzione tampone, con dei gruppi di continuità, che garantiscano la corrente fino a quando il guasto viene riparato. Oltretutto è anche impossibile riuscire a parlare con qualcuno che ci dia delle risposte e dei tempi. E’ una mancanza di rispetto per chi lavora, oltre che per l’importanza di una località turistica come la nostra che garantisce migliaia di posti di lavoro”.