"La città non è un luna park": manifestazione bis dei no global davanti ai varchi | VIDEO

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si sono presentati stamattina con uno striscione con scritto "VeniceLand, buy tickets here" formando un cordone umano davanti al varco d'ingresso a Venezia in lista di Spagna. Manifestazione bis dei no global contro la gestione dei flussi turistici voluta dall'amministrazione comunale, specie nei giorni di massimo afflusso considerati da "bollino nero". I varchi situati ai piedi del ponte della Costituzione e vicino alla stazione ferroviaria sono pronti a chiudersi in caso di numero troppo ingente di persone in accesso: "Basta con questa monocultura turistica - hanno dichiarato i manifestanti - Venezia non è un luna park. Chiediamo politiche per la residenza e per sviluppare un tessuto produttivo".

L'azione è durata meno di un'ora: i ragazzi, vestiti da steward con false pettorine e falsi documenti di 'venezianità', hanno fatto passare alcuni turisti senza che questo provocasse problemi o incidenti. Al termine di quella che è stata definita una performance, il gruppo si è allontanato e tutto è tornato alla normalità.