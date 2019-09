Boato e fumata di polvere alla Fincantieri di Porto Marghera, nessun ferito

Preoccupazione sabato pomeriggio alla Fincantieri di Porto Marghera. Verso le 18 si è udito un forte boato e una fumata di polvere, visibile anche a distanza, che ha messo in allarme la cittadinanza. Numerose chiamate ai vigili del fuoco. In base ai primi accertamenti non risulterebbero persone coinvolte.

La polvere

Alcune verifiche sul posto hanno permesso di escludere la presenza di feriti, secondo le prime informazioni, individuando la causa del botto non in una esplosione, come inizialmente era sembrato, ma nel distacco di un tubo di aria compressa. Potrebbe essere ceduto in un punto di raccordo sollevando una grande nuvola di terra «rossa», come le persone hanno raccontato, visibile a distanza. La polizia di Stato e i vigili del fuoco sul posto.