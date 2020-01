Trovata una bomba d'aereo da oltre 200 chili

Una bomba della seconda guerra mondiale è stata individuata oggi durante alcuni scavi edili nella zona di via Ferraris a Marghera. Si tratta di una bomba d'aereo del peso di 500 libbre, pari a circa 226 chilogrammi.

Sul posto sono stati chiamati subito una squadra degli artificieri della polizia e i militari dell'esercito che hanno messo in sicurezza l'area in attesa del sopralluogo successivo per pianificare le operazioni di rimozione.