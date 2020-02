Carnevale: borseggi, quattro arresti e 19 denunce

Diciannove denunce, quattro arresti e undici misure di prevenzione, tra daspo urbani e fogli di vita. Sono i numeri dei controlli durante il periodo di carnevale messi in atto dalla questura per contrastare il fenomeno dei borseggi. «Quest’anno, grazie al potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di pattuglie in borghese, il numero dei borseggi denunciati è diminuito da 219 a 134, con un calo del 60 per cento delle denunce in centro storico e del 40 per cento nel resto del territorio veneziano», fanno sapere dagli uffici di Santa Chiara.

Nonostante la chiusura anticipata dei festeggiamenti a causa del Coronavirus, i controlli sono rimasti attivi da parte dei commissariati di Mestre e San Marco, della squadra mobile e della polfer, dall’08 al 23 febbraio, per tutto il periodo del carnevale, ed in particolare nei weekend.