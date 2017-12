Brugnaro alla Messa con le forze dell'ordine: "Grazie per il vostro impegno, anche a Natale"

Il primo augurio a chi è impegnato costantemente per la sicurezza della comunità. "La cittadinanza apprezza e vogliamo ringraziarvi perché oggi non potete stare con le vostre famiglie". Sono le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dopo aver presenziato alla Santa messa di Natale nella chiesa di Santa Lucia del Tarù in compagnia delle forze dell'ordine, si è intrattenuto con vigili del fuoco, agenti e carabinieri, per testimoniare il proprio apprezzamento e quello della comunità per il costante lavoro a servizio della comunità, 365 giorni l'anno.