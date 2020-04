Buoni spesa del Comune di Venezia, alcuni in consegna già domani

«Abbiamo avuto circa duemila domande finora, vogliamo andare incontro a bisogni immediati di persone che hanno visto azzerare il loro reddito, porteremo a casa i buoni con ragazzi, volontari, sportivi, tutti quelli che ringrazio per come si stanno dando da fare e grazie a tutti quelli che ci scrivono. Il turismo è in ginocchio», ha detto il primo cittadino a Mi manda Rai 3 mercoledì mattina. Le istruttorie già completate vengono portate avanti con la consegna dei buoni che continuerà fino alla prossima settimana e fino a soddisfacimento di tutte le domande.

«Ma è tutta la filiera che soffre, anche i trasporti. Ci siamo arrangiati su tutto. Siamo stati lasciati soli, abbiamo chiesto un riferimento al governo con cui parlare, ma almeno uno. Io sto mandando avanti i servizi ma tutto a spese del Comune. Ora partirà la cassa integrazione in deroga per 9 settimane, ma poi non ce la faremo più».

#MiMandaRai3 | Buoni Spesa:da domani inizieremo la consegna per aiutare le persone che hanno visto azzerare il proprio reddito.

👉🏻Li porteremo casa per casa con volontari e associazioni sportive:una macchina incredibile di generosità e fiducia.@mimandaRai3 @RaiTre @comunevenezia pic.twitter.com/pLsCSxxqej — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) April 8, 2020