Ritrovato corpo senza vita a Portogruaro. Accertamenti dei carabinieri e del medico legale

Una persona senza vita è stata trovata nel pomeriggio della domenica di Pasqua a Portogruaro, in via Campeio, nel garage della sua abitazione. I carabinieri hanno riferito la loro presenza fin dalle 17 sul luogo del ritrovamento, per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il medico legale, il dottor Antonello Cirnelli, arrivato in loco, ha confermato che con molta probabilità si è trattato di un gesto estremo, compiuto da un uomo di 40 anni del posto. La famiglia aveva cercato di rintracciarlo durante l'ora di pranzo, non riuscendo a raggiungerlo al telefono. Poi la terribile scoperta.