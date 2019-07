Fuori strada un camion che trasportava tori: 8 animali abbattuti per le ferite riportate

È stato necessario abbattere 8 tori dei 21 trasportati a bordo di un camion che, all'alba di oggi, si è rovesciato mentre percorreva la rotonda Capitello, lungo la strada provinciale 42 "jesolana" tra Eraclea e San Giorgio di Livenza. L'allarme è stato dato verso le 4.30 e sul posto sono arrivati i soccorsi in forze: pattuglie dei carabinieri di Portogruaro, San Donà e Caorle, vigili del fuoco e, dato che erano coinvolti animali vivi, anche il personale del servizio veterinario dell’Ulls4.

L'incidente

Il camion rimorchio, di proprietà di una ditta di Treviso, è uscito autonomamente e si è ribaltato, rovesciandosi su un fianco. Le conseguenze per gli animali trasportati sono state pesanti: alcuni di questi, come detto, hanno riportato ferite tralmente gravi che i veterinari hanno deciso di sopprimerli. Nessun danno, invece, per l'autista del mezzo.