Scomparso la sera, era finito in canale: lieto fine per un cagnolino salvato dai pompieri

Sono state ore di preoccupazione per un uomo residente a Portogruaro, in via Rastrello, che domenica sera ha perso di vista il suo barboncino e non lo ha più trovato. I richiami sono stati inutili e, forse anche a causa dell'oscurità, non gli è stato possibile individuare la bestiola. Il cane è stato avvistato la mattina dopo di buon'ora: si trovava nel canale adiacente alla via, in evidente difficoltà. Così il padrone ha deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Salvataggio

I pompieri sono arrivati poco dopo le 8.30, con un operatore che si è dovuto calare nel corso d'acqua per raggiungere l'animale: questo, infatti, dopo essere scivolato, era rimasto incastrato nelle ramaglie. Ad eseguire l'operazione è stato il personale SAF (speleo alpino fluviale) della sede di Portogruaro: alla fine il cane è stato recuperato e, dopo i primi soccorsi, riconsegnato al padrone.